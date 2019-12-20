Это звучит немного смешно, но при президентстве Владимира Зеленского есть определенные достижения в части выполнения Минских соглашений. Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты ДНР и поэтесса Анна Ревякина 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Янукович тоже недооценивал националистов. Зеленскому нужна стальная хорда – Ревякина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также, по ее мнению, наметилось некоторое потепление в отношениях между Россией и Украиной, поскольку главы государств общаются между собой, был произведен обмен удерживаемыми лицами и были отпущены украинские моряки после керченского инцидента.

Но в том, что касается отношений Донбасса и Украины, добавила Ревякина, до сих пор не был решен вопрос с пенсиями, а также Киев не сделал каких-то определенных шагов в сторону реинтеграции региона.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру