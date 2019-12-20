«Я понимаю, что это звучит даже немного смешно. Но произошло разведение сил в трех точках. Мы не должны это забывать. «Минск» был подписан в 2015 году, должен был быть выполнен. Этого не случилось. И вот в 2019 году это произошло», — привела пример общественный деятель.
Также, по ее мнению, наметилось некоторое потепление в отношениях между Россией и Украиной, поскольку главы государств общаются между собой, был произведен обмен удерживаемыми лицами и были отпущены украинские моряки после керченского инцидента.
Но в том, что касается отношений Донбасса и Украины, добавила Ревякина, до сих пор не был решен вопрос с пенсиями, а также Киев не сделал каких-то определенных шагов в сторону реинтеграции региона.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру