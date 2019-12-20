В 2020 году цены на продукты питания на Украине будут зависеть от таких факторов, как урожай, уровень инфляции и курс валют, передает РБК-Украина 19 декабря

Индекс оливье: на Украине вырос в цене главный новогодний салат © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Однако эксперты убеждены, что это не станет определяющим фактором, благодаря которому цены автоматически пойдут вниз. Так, по словам главы Национального совета экономического развития Алексея Дорошенко, украинские производители получили возможность продавать за рубеж товар по рыночным ценам, в связи с чем в стране постепенно выросли цены на муку, хлеб и крупы, которые зависят теперь лишь от спроса и предложения.

В качестве примера эксперт привел цены на гречку, которая вновь начала дорожать после того, как в 2019 году ее посеяли меньше, чем обычно. Дорошенко считает, что цены на крупы и бакалею на Украине в первой половине 2020 года будут расти зависимо от уровня инфляции (на 5-6% в год), что касается хлеба, то он превысит данный показатель еще на 1%.

А вот на пшено, по данным эксперта, цена снизится с 30-35 гривен (79,6-92,9 рублей)/кг до 20-22 гривен (53-58,4 рублей)/кг, ведь проса собрали больше, чем обычно.

В свою очередь экономист Олег Пендзин полагает, что в 2020 году бакалея будет дорожать на 0,5% в месяц, а хлеб на 0,8-1% ежемесячно. Он уточнил, что прежде всего это коснется премиальных сортов.

Основой причиной повышения стоимости на Украине продуктов, входящих в социальную корзину, является отмена регулирования цен на них. Это связано с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, в связи с чем цены поднимаются до уровня европейских. Так, мясо и молочные продукты на Украине и в Западной Европе уже стоят одинаково.