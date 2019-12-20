Несколькими днями ранее случился первый жесткий разгон протестующих при президенте Владимире Зеленском, в результате которого пострадали силовики и были задержаны боевики «Нацкорпуса».
«Как по мне, это было показательное выступление Арсена Авакова, который желает сейчас усилить свои позиции при Зеленском и продемонстрировать свои возможности. Как возможности для штурма государственных зданий или блокирования государственных зданий, так и возможности разгона этих штурмовиков», — сказал Бондаренко.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали о связах лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого по кличке «Белый вождь» с главой МВД Арсеном Аваковым.