Столкновения неонацистов из «Национального корпуса» с Национальной гвардией в Киеве были срежиссированной акцией, сказал политолог Константин Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру 20 декабря

Аваков наступает, Аваков отступает

«Как по мне, это было показательное выступление Арсена Авакова, который желает сейчас усилить свои позиции при Зеленском и продемонстрировать свои возможности. Как возможности для штурма государственных зданий или блокирования государственных зданий, так и возможности разгона этих штурмовиков», — сказал Бондаренко.

Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали о связах лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого по кличке «Белый вождь» с главой МВД Арсеном Аваковым.