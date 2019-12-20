Поднять рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, если он упадет после принятия закона об открытии рынка земли, сможет только установление мира в Донбассе, уверен политолог Даниил Богатырев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 20 декабря

«Отрицательный эффект от открытия рынка земли может компенсировать только установление мира или, по крайней мере, полная военная деэскалация конфликта. Я не говорю сейчас о политическом урегулировании, потому что его, скорее всего, не произойдет», — заявил Богатырев. Земельный Майдан. С чем столкнутся киевляне сегодня © Facebook, Нацполиция Украины Вопрос продажи земель иностранцам Зеленский обещал вынести на всеукраинский референдум. Против принятия закона выступает ряд оппозиционных сил и украинские аграрии.