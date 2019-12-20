«Отрицательный эффект от открытия рынка земли может компенсировать только установление мира или, по крайней мере, полная военная деэскалация конфликта. Я не говорю сейчас о политическом урегулировании, потому что его, скорее всего, не произойдет», — заявил Богатырев.
В ноябре парламент Украины в первом чтении принял законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Собственниками участков, согласно документу, смогут стать украинские физические и юридические лица, компании и государство.
Вопрос продажи земель иностранцам Зеленский обещал вынести на всеукраинский референдум.
Против принятия закона выступает ряд оппозиционных сил и украинские аграрии.