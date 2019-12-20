Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 19 декабря сообщил, что Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа, не раскрыв при этом подробности.
«Санкции США в отношении "Северного потока — 2" еще более непонятны в связи с итогами газовых переговоров в Берлине между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.
Сенат США 17 декабря проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и военная помощь Украине.
После этого сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток — 2», о «сокрушительных и фатальных» последствиях этого решения.