Санкции, которые принял Конгресс США в отношении «Северного потока - 2», еще более непонятны на фоне трехсторонних переговоров в Берлине. Об этом 20 декабря заявил Кабинет министров ФРГ, передает РИА Новости

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович 19 декабря сообщил, что Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа, не раскрыв при этом подробности.

«Санкции США в отношении "Северного потока — 2" еще более непонятны в связи с итогами газовых переговоров в Берлине между Украиной и Россией», — говорится в сообщении.

Американские сенаторы пригрозили трубопрокладчику «Северного потока – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

После этого сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток — 2», о «сокрушительных и фатальных» последствиях этого решения.