Уходящий 2019 год нельзя назвать удачным и поворотным для Украины. Он стал годом пустых ожиданий, разбитых надежд и инфантильности украинского общества. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 20 декабря на пресс-конференции в Москве

Елена Бондаренко объяснила причины падения рейтингов Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

По ее словам, так называемые новые и незамаранные украинские политики, на которых делали ставку избиратели, стали вести себя похлеще старых, используют старые схемы, в том числе коррупционные, сведя на нет надежды общества.

И хотя новая власть состоит из «порохоботов», «команды Зеленского» и «соросят», они все равно являются одной политической командой, которая впервые за годы независимости страны получила абсолютную власть в стране, заключила Бондаренко.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.