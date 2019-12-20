«Наивное, доверчивое украинское общество в очередной раз обманули очень технологичные недополитики и политики в том числе. Группу Зеленского можно считать политической, но пришла она на волне как неполитическая команда. В принципе, чуда не случилось», — категорична политик.
По ее словам, так называемые новые и незамаранные украинские политики, на которых делали ставку избиратели, стали вести себя похлеще старых, используют старые схемы, в том числе коррупционные, сведя на нет надежды общества.
И хотя новая власть состоит из «порохоботов», «команды Зеленского» и «соросят», они все равно являются одной политической командой, которая впервые за годы независимости страны получила абсолютную власть в стране, заключила Бондаренко.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.