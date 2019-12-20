Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом 20 декабря сообщает издание «Украинская правда». Знакомые женщины пригрозили заблокировать выход из суда, после чего прокурор все-таки прибыл на рассмотрение дела

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Также отмечается, что знакомые Кузьменко, которые пришли поддержать ее в суде, заявили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать конвоирам вывести женщину. Из-за неявки прокуроров суд перенес рассмотрение на 24 декабря.

Позднее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что после того как люди не дали вывезти Кузьменко в СИЗО, прокурор все же прибыл в суд.