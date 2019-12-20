«Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что не уйдет из суда, пока не состоится заседание. Он также заявил, что будет звонить генпрокурору Руслану Рябошапке», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что знакомые Кузьменко, которые пришли поддержать ее в суде, заявили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать конвоирам вывести женщину. Из-за неявки прокуроров суд перенес рассмотрение на 24 декабря.
Позднее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале, что после того как люди не дали вывезти Кузьменко в СИЗО, прокурор все же прибыл в суд.