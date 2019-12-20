Политолог Алексей Попов 20 декабря прокомментировал изданию Украина.ру итоги переговоров в Берлине по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа.

Санкции против «Северного потока» и судьба газового транзита через Украину: счет идёт уже на дни © Nord Stream 2 / Axel Schmidt Владимира Зеленского и профильного министра Алексея Оржеля.

Именно они, в отличие от руководства «Нафтогаза», заявляли о готовности достигнуть соглашения.

Кроме того, с учетом санкций, принятых Конгрессом США относительно «Северного потока-2», России нужно показать европейцам, что Москва готова к компромиссам, чтобы в Европе не усиливалось движение против нового газопровода.

«Большую готовность должна была проявить Украина, потому что желание жестко настаивать на своих условиях создавало бы в Брюсселе подозрение, что Украина просто выполняет американский заказ и является агентом американской политики в Европе», — рассказал Попов.

Сенат США 17 декабря проголосовал за принятие оборонного бюджета в размере 738 млрд долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и военная помощь Украине.