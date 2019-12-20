Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в Одессе, в том числе по адресу Канатная, 10, где расположена ТРК «Думская». Об этом 20 декабря сообщает НАБУ в Facebook

Гончаренко связывает обыски в «Думской» с его прошением уволить Сытника © Facebook/Алексей Гончаренко

«Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13», — говорится в сообщении.

Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10, потому что у телеканала и «Шага вперед» были одни бенефициарные владельцы.

Также отмечается, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 364 УК Украины — «Злоупотребление властью или служебным положением».