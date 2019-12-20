Отмечается, что следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО «Шаг вперед».
«Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13», — говорится в сообщении.
Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10, потому что у телеканала и «Шага вперед» были одни бенефициарные владельцы.
Также отмечается, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 364 УК Украины — «Злоупотребление властью или служебным положением».