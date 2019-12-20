«Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено на сегодня (20 декабря. — Ред.) в Минске», — сказал информатор.
Накануне, 19 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал политизированным решение Стокгольмского арбитража о присуждении «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов (161,6 миллиарда рублей). По его словам, Россия будет исходить из решения суда и искать приемлемое решение для всех, в том числе для Украины, сохраняя транзит газа через страну, несмотря на строительство «Северных потоков» и «Турецкого потока».
При этом российский лидер напомнил о резервных средствах из Фонда национального благосостояния России в размере 3 миллиардов долларов, которые вложены в украинские ценные бумаги. По его словам, по этому поводу есть уже решение суда в Лондоне, которое не исполняется.
В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК 2,6 миллиарда долларов. «Газпром» эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы «Газпрома» в зарубежных юрисдикциях.
«Нафтогаз» уже заявил, что готов рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет этой суммы.