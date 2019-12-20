Выплата «Газпромом» 3 миллиардов долларов (186,4 миллиарда рублей), присужденных НАК «Нафтогаз Украины» по решению Стокгольмского арбитража, может стать частью пакетного соглашения по газу. Об этом 20 декабря сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в российской делегации

«Газпром» проиграл битву «Нафтогазу», но не войну в Стокгольмском арбитраже © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сказал информатор.

Накануне, 19 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал политизированным решение Стокгольмского арбитража о присуждении «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов (161,6 миллиарда рублей). По его словам, Россия будет исходить из решения суда и искать приемлемое решение для всех, в том числе для Украины, сохраняя транзит газа через страну, несмотря на строительство «Северных потоков» и «Турецкого потока».

При этом российский лидер напомнил о резервных средствах из Фонда национального благосостояния России в размере 3 миллиардов долларов, которые вложены в украинские ценные бумаги. По его словам, по этому поводу есть уже решение суда в Лондоне, которое не исполняется.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК 2,6 миллиарда долларов. «Газпром» эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы «Газпрома» в зарубежных юрисдикциях.

«Нафтогаз» уже заявил, что готов рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет этой суммы.