Рост рейтинга президента Владимира Зеленского в декабре этого года вызвала эмоциональная реакция общества на саммит в «нормандском формате». Об этом 20 декабря в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Попов

По данным агентства «Рейтинг», за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62%.

«Это такая эмоциональная реакция общества на саммит в "нормандском формате". Вот ничего такого не было при [Петре] Порошенко, при Зеленском такой саммит стал возможен, значит, он такой крутой, способен к диалогу, в том числе и с [Владимиром] Путиным. Но с другой стороны, это результат неопределенности этого саммита, потому что у общества нет четкого взгляда на урегулирование», — рассказал Попов.

По его словам, Зеленский на саммите не сделал никаких реальных шагов и ничего не проиграл, но позволил широким слоям общества по-разному понимать свою позицию.

«Поскольку он достаточно популярен, то, очевидно, понимание позиции Зеленского происходило у большинства в русле их взглядов на урегулирование конфликта, которые необязательно совпадают с истинной позицией Зеленского», — объяснил Попов.

Встреча лидеров «нормандской четверки» после трехлетнего перерыва состоялась 9 декабря в Париже.