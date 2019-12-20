Все так надеялись, что президент Украины Владимир Зеленский будет устанавливать мир в Донбассе, что в конечном итоге все это закончилось конфузом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник 20 декабря на пресс-конференции в Москве

«Говорили-балакали, сели — заплакали» – Олейник о полугодии президентства Зеленского © РИА Новости, Алексей Куденко

В итоге, по его словам, обмена пленными не произойдет как минимум до Нового года, отвод войск так и не был согласован, однако Киев принял так называемый закон о децентрализации, в котором нет ни слова об имплементации Минских соглашений.

Как только этот документ будет принят, подчеркнул Олейник, любой политик может признать закон об особом статусе отдельных районов Донбасса неконституционным, потому что вместо них можно создать округа.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру