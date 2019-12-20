«Он говорил: готов положить свой рейтинг, лишь бы был мир. Мне президентство не нужно. Оказалось, все наоборот. Нормандский саммит — это не про Донбасс, а про газ. Это основной вопрос, который интересовал Меркель, Макрона и Россию», — пояснил политик.
В итоге, по его словам, обмена пленными не произойдет как минимум до Нового года, отвод войск так и не был согласован, однако Киев принял так называемый закон о децентрализации, в котором нет ни слова об имплементации Минских соглашений.
Как только этот документ будет принят, подчеркнул Олейник, любой политик может признать закон об особом статусе отдельных районов Донбасса неконституционным, потому что вместо них можно создать округа.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру