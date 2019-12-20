Бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом вечером 19 декабря сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Луценко рассказал об «ошибке, которая не должна повториться» © пресс-служба ГП Украины сообщении.

За предоставление такой услуги чиновница потребовала и получила неправомерную выгоду в размере 1,8 тысячи долларов (111,8 тысяч рублей). Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года она предложила организовать получение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами.

Ее действия квалифицированы по статье о принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.