«По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет», — говорится в сообщении.
За предоставление такой услуги чиновница потребовала и получила неправомерную выгоду в размере 1,8 тысячи долларов (111,8 тысяч рублей). Кроме того, как установило следствие, в августе 2017 года она предложила организовать получение гражданином Ирана гражданства Украины по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами.
Ее действия квалифицированы по статье о принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.