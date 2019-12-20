Первое полугодие 2019 года на Украине прошло под властью Петра Порошенко, второе – Владимира Зеленского. При этом существенной разницы между главами государств нет. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник 20 декабря на пресс-конференции в Москве

«Украинское досье». Владимир Зеленский: лидер или лакей? — трансляция

Олейник отметил, что когда во время предвыборной кампании Зеленский говорил Порошенко «Я ваш приговор», то сейчас этот приговор можно считать оправдательным, а не обвинительным.

И если Зеленский пришел в политику, используя образ честного президента Голобородько из своего сериала «Слуга народа», то сегодня он фактически убивает своего собственного персонажа, добавил экс-депутат.

Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.