«Говорим Порошенко — подразумеваем Зеленский. Два сапога пара. Да, есть нюансы, есть небольшие отличия, но большой разницы не вижу. Говорили-балакали, сели – заплакали», — категоричен политик.
Олейник отметил, что когда во время предвыборной кампании Зеленский говорил Порошенко «Я ваш приговор», то сейчас этот приговор можно считать оправдательным, а не обвинительным.
И если Зеленский пришел в политику, используя образ честного президента Голобородько из своего сериала «Слуга народа», то сегодня он фактически убивает своего собственного персонажа, добавил экс-депутат.
Слова спикера прозвучали на пресс-конференции на тему «Украина: политические итоги 2019 года» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.