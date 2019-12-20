На днях в Минске состоялась встреча ТКГ, в результате которой сторонам не удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами. Представители Киева и Луганска выступили со взаимными обвинениями в срыве договоренностей.
Однако оказалось, что помимо организационных проблем существует препятствие в виде нежелания ряда заключенных быть «обменными». Так, по словам одного из источников, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене.
Собеседник не назвал всех причин, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в ЛДНР, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине.
Второй источник, близкий к одной из республик Донбасса, также подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.
«Это их право — не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено», — заявил он.
По данным газеты, изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили республики, осуществили представители Международного Красного Креста. Однако власти ДНР и ЛНР выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.
При этом, по данным источников, Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после 25 декабря.
Стоит отметить, что одним из пунктов критики руководством ДНР и ЛНР украинской власти является неосуществление ею т.н. юридической очистки. Это значит, что на Украине возбужденные против обмениваемых лиц уголовные дела не закрываются, в связи с чем освобожденные люди могут потом считаться преступниками и объявляться в розыск.