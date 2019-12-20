Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать ДНР и ЛНР в рамках обмена удерживаемыми лицами, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Об этом 20 декабря сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от двух источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе

Луганск и Киев обвинили друг друга в срыве обмена пленными © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Однако оказалось, что помимо организационных проблем существует препятствие в виде нежелания ряда заключенных быть «обменными». Так, по словам одного из источников, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене.

Собеседник не назвал всех причин, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в ЛДНР, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине.

Второй источник, близкий к одной из республик Донбасса, также подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число.

«Это их право — не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане. Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам — он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено», — заявил он.

По данным газеты, изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили республики, осуществили представители Международного Красного Креста. Однако власти ДНР и ЛНР выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.

При этом, по данным источников, Фриш сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после 25 декабря.

Стоит отметить, что одним из пунктов критики руководством ДНР и ЛНР украинской власти является неосуществление ею т.н. юридической очистки. Это значит, что на Украине возбужденные против обмениваемых лиц уголовные дела не закрываются, в связи с чем освобожденные люди могут потом считаться преступниками и объявляться в розыск.