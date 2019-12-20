Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич возглавил волгоградский «Ротор», выступающий во втором по силе дивизионе российского чемпионата. Контракт был подписан в пятницу, 20 декабря, сообщается на официальном сайте команды

Киевское «Динамо» избавится от прогульщика Родригеса © скриншот с видео cwcrussia подписано на «Волгоград-арене». Перед церемонией Хацкевич посетил Мамаев Курган и в сопровождении президента клуба Андрея Рекечинского возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

В «Роторе» Хацкевичу будут помогать Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Хацкевичу — 46 лет. В качестве игрока он выступал за минских и киевских динамовцев. В разные годы он также работал в этих клубах в качестве главного тренера. В прошлом также руководил сборной Белоруссии и был ассистентом в национальной команде Украины.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги «Ротор» ушел на зимний перерыв на первом месте, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе.