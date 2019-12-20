Киевское «Динамо» избавится от прогульщика Родригеса
Киевское «Динамо» избавится от прогульщика Родригеса
© скриншот с видео cwcrussia
Соглашение было подписано на «Волгоград-арене». Перед церемонией Хацкевич посетил Мамаев Курган и в сопровождении президента клуба Андрея Рекечинского возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

В «Роторе» Хацкевичу будут помогать Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Хацкевичу — 46 лет. В качестве игрока он выступал за минских и киевских динамовцев. В разные годы он также работал в этих клубах в качестве главного тренера. В прошлом также руководил сборной Белоруссии и был ассистентом в национальной команде Украины.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги «Ротор» ушел на зимний перерыв на первом месте, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе. 