Соглашение было подписано на «Волгоград-арене». Перед церемонией Хацкевич посетил Мамаев Курган и в сопровождении президента клуба Андрея Рекечинского возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».
В «Роторе» Хацкевичу будут помогать Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.
Хацкевичу — 46 лет. В качестве игрока он выступал за минских и киевских динамовцев. В разные годы он также работал в этих клубах в качестве главного тренера. В прошлом также руководил сборной Белоруссии и был ассистентом в национальной команде Украины.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги «Ротор» ушел на зимний перерыв на первом месте, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе.