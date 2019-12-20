Он заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского ничем не отличается от режима Порошенко или режима его предшественника Виктора Януковича.
«Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент". Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы… Точно также пришли в наш офис в 15-м году», — написал Корогодский.
В апреле 2015 года в офисе киевского бизнесмена трижды проводила обыски налоговая милиция. Корогодский тогда назвал это «маски-шоу» и «незаконным заходом» с целью рейдерского захвата его бизнеса.