Утром в пятницу, 20 декабря, люди в масках, назвавшиеся сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), вошли в здание спортклуба «5 элемент», который принадлежит экс-президенту Украины, депутату Верховной Рады Петру Порошенко. Об этом бизнесмен Гарик Корогодский сообщил на своей странице в Facebook

Золотарев: Обыски у владельца телеканала «Прямой» - это предупреждение команде Порошенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского ничем не отличается от режима Порошенко или режима его предшественника Виктора Януковича.

«Налет СБУ (так они представились) на фитнес "5 элемент". Да, это бизнес Порошенко. Да, я не люблю П. сильно, и вы это знаете. Но проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы… Точно также пришли в наш офис в 15-м году», — написал Корогодский.

В апреле 2015 года в офисе киевского бизнесмена трижды проводила обыски налоговая милиция. Корогодский тогда назвал это «маски-шоу» и «незаконным заходом» с целью рейдерского захвата его бизнеса.