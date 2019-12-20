Из-за коррупции и махинаций Министерство обороны Украины откажется от практики выдачи квартир своим служащим, сказал заместитель министра обороны Алексей Марцинюк на пресс-конференции в Киеве 19 декабря

«Генералы ВСУ крадут квартиры у солдат» – глава Госпогранслужбы Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, — она, скажем так, не работает», — сказал Марцинюк.

По его словам, «все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции».

Вместо выдачи квартир в Минобороны планируют «переходить на депозитно-монетарную программу».