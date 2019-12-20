«Генералы ВСУ крадут квартиры у солдат» – глава Госпогранслужбы Украины
«Генералы ВСУ крадут квартиры у солдат» – глава Госпогранслужбы Украины
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, очереди на квартиры стоят более 47 тысяч украинских военных.

«Для новых военнослужащих мы будем отказываться постепенно от раздачи квартир, потому что эта практика, которая очень несправедлива и неэффективна, и из постсоветских стран она осталась только в Украине, — она, скажем так, не работает», — сказал Марцинюк.

По его словам, «все происходит непрозрачно, неэффективно, огромное количество коррупции».

Вместо выдачи квартир в Минобороны планируют «переходить на депозитно-монетарную программу».