Во время пленарного заседания Киевского горсовета 19 декабря депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба горсовета

Переименование улиц Киева, ведущих к Бабьему Яру, напоминает сатанинский ритуал — Долинский © Facebook Эдуарда Долинского Гречко стала улицей Ивана Выговского, в Деснянском районе улица Горького сменила название на улицу Тодося Осьмачки, в Шевченковском районе улица Ивана Шевцова превратилась в улицу Василия Макуха, а вместо улицы Подвойского будет улица Юрия Глушко.

«Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название "Парк защитников Украины"», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве были переименованы улица Выборгская в честь диссидента Олексы Тихого и проспект Комарова — в честь религиозного деятеля греко-католической церкви Любомира Гузара. Кроме того, Апелляционный суд Киева вернул Московскому проспекту и проспекту Ватутина названия Бандеры и Шухевича, признав законным решение горсовета от 2016 года об их переименовании.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Согласно этому закону с карты Украины должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.