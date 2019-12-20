Украинский олигарх Игорь Коломойский возглавит наблюдательный совет телеканала «1+1». Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба телеканала «1+1»

Коломойский станет главой наблюдательного совета на правах главного акционера группы «1+1 медиа».

Новым главой правления «1+1 медиа» и генеральным директором назначили Ярославу Пахольчук.

«Суд по законам справедливости» - Царев о судьбе Коломойского © скриншот с видео "24 канал" | скриншот с видео "24 канал" | Перейти в фотобанк Александр Ткаченко остается почетным президентом медиагруппы.

В медиахолдинг «1+1 медиа» входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Униан-ТВ» и «Бигуди», а также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика».

Основной владелец медиагруппы — Игорь Коломойский.