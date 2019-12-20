Коломойский станет главой наблюдательного совета на правах главного акционера группы «1+1 медиа».
Новым главой правления «1+1 медиа» и генеральным директором назначили Ярославу Пахольчук.
Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко остается почетным президентом медиагруппы.
В медиахолдинг «1+1 медиа» входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Униан-ТВ» и «Бигуди», а также информагентство «УНИАН», интернет-проекты «Главред» и «Телекритика».
Основной владелец медиагруппы — Игорь Коломойский.