«В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подано иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию», — подписал он фотографию документа.
В исковом заявлении Антоненко заявил, что во время брифинга МВД, на котором были объявлены имена подозреваемых, был полностью проигнорирован принцип презумпции невиновности, а также чести и достоинства человека и гражданина.
Арестованный музыкант подал иск в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки и первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля.
Еще одним ответчиком выступает телеканал «Украина».
Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко. Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.