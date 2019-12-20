Музыкант Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, подал иск на должностных лиц, опорочивших его репутацию. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Святослав Жерновников

«В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подано иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию», — подписал он фотографию документа.

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Арестованный музыкант подал иск в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки и первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля.

Еще одним ответчиком выступает телеканал «Украина».

Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко. Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.