Украинский музыкальный коллектив «Бамбинтон» победил в номинации «Прорыв Евразии» на престижной ежегодной музыкальной премии Центральной Азии Eurasian Music Awards (EMA), передает УНИАН 19 декабря

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве © vk.com, Официальная группа MARUV в ВК Сообщается, что дуэт Евгения Трипла и Анастасии Лисицыной стал известен в Китае благодаря приложению TikTok, где под песню «Зая» местные подростки сотнями снимают смешные видео с танцами.

В начале осени «Бамбинтон» стали приглашенными зарубежными гостями проекта Universal Show для главного телеканала Китая CCTV, а уже на днях в ледовом дворце Almaty Arena забрали заветную статуэтку EMA в номинации «Прорыв Евразии».

Eurasian Music Awards сейчас является единственной в Центральной Азии музыкальной премией в области популярной музыки, имеющей статус евразийской. Судьбу артистов решают исключительно зрители.