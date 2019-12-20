Сообщается, что дуэт Евгения Трипла и Анастасии Лисицыной стал известен в Китае благодаря приложению TikTok, где под песню «Зая» местные подростки сотнями снимают смешные видео с танцами.
В начале осени «Бамбинтон» стали приглашенными зарубежными гостями проекта Universal Show для главного телеканала Китая CCTV, а уже на днях в ледовом дворце Almaty Arena забрали заветную статуэтку EMA в номинации «Прорыв Евразии».
Eurasian Music Awards сейчас является единственной в Центральной Азии музыкальной премией в области популярной музыки, имеющей статус евразийской. Судьбу артистов решают исключительно зрители.