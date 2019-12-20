Первый с конца: мэр Херсона не выполнил ни одного обещания за год

Мэр Херсона Владимир Миколаенко занял последнее место в рейтинге обещаний - он не выполнил ни одного за уходящий год. Об этом на днях сообщило издание slovoidilo.ua

Родословная украинской коррупции. Глава 2 © пресс-служба президента Украины справился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив — он выполнил 34 своих обещания. В частности, мэр ввел стипендию лучшим тренерам и детям-спортсменам, а также закупил для города 29 новых автобусов. При этом городской голова Ивано-Франковска не смог ввести электронный билет.

Второе место занял мэр Винницы Сергей Моргунов, он реализовал 29 своих обещаний — к примеру, завершил проект по очистке воды в детских садах, отремонтировал 25 придомовых территорий, хотя обещал 20. Однако ему также не удалось справиться с модернизацией транспорта.

Хуже всех с выполнением обещаний у мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Харькова Геннадия Кернеса и мэра Херсона.