Главное блюдо новогоднего стола, салат оливье, в этом году обойдется украинцам на 8% дороже, чем в прошлом. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил "РБК-Украина"

"Литературная кухня": загадочный шедевр Люсьена Оливье под названием "русский салат" © cultura.menu данным научного центра «Институт аграрной экономики», 3 кг салата в этом году обойдутся в 140 гривен (примерно 374 рубля). Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Своими расчетами «индекса оливье» также поделилось издание «Сегодня»: за 2 кг салата в эти новогодние праздники украинцы заплатят 119 грн (318 рублей), что на 21 гривну (56 рублей) больше, чем в 2018 году.

Самый дорогой оливье «приготовили» в Минфине — его стоимость выросла на 8,5%, с 156,7 гривен (419 рублей) до 170 гривен (455 рублей).

В целом деликатесы для новогоднего стола обойдутся украинцам в 1784 гривны (4772 рубля). В их число входят «селедка под шубой», мясная нарезка из салями, копченостей, куриные и свиные битки, сыр, овощи, фрукты, хлеб, шампанское и безалкогольные напитки.