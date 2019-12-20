Аграрий из Херсона Иван Старостенко, участвовавший в столкновениях с полицией в Киеве 17 декабря, превратился в интернет-мем

«Нацкорпус» решил вызволить своих соратников из полиции после столкновений у Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фотография, на которой Старостенко запечатлен с высоко поднятой ногой в попытке ударить полицейского, облетела весь украинский сегмент интернета и превратилась в мем. Некоторыми из них поделился пользователь сети Дмитрий Коваленко.

«Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб! Повторить его легендарное движение в знак солидарности с украинскими земледельцами уже попытались Леся Никитюк, Виктория Бекхэм, одна из сестер Кардашьян и известная телеведущая Эллен ДеДженерес. Кто следующий?» — иронично прокомментировал он.

Ранее журналистка издания «Настоящее время» Ирина Ромалийская усомнилась в том, что Старостенко фермер. По ее данным, на его имя не зарегистрировано предприятий, а в СМИ молодой человек упоминается как участник драки в Херсонском горсовете и «наблюдатель» за маршем феминисток.