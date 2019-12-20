Во вторник, 17 декабря, среди участников столкновений с полицией под стенами Верховной Рады был замечен Старостенко, которого изначально сочли «титушкой». Однако, как заявили потом в «Нацкорпусе», молодой человек является фермером из Херсона, который «рубился в прямом смысле слова за свою землю».
Фотография, на которой Старостенко запечатлен с высоко поднятой ногой в попытке ударить полицейского, облетела весь украинский сегмент интернета и превратилась в мем. Некоторыми из них поделился пользователь сети Дмитрий Коваленко.
«Трюк молодого агрария под Радой превратился в флешмоб! Повторить его легендарное движение в знак солидарности с украинскими земледельцами уже попытались Леся Никитюк, Виктория Бекхэм, одна из сестер Кардашьян и известная телеведущая Эллен ДеДженерес. Кто следующий?» — иронично прокомментировал он.
Ранее журналистка издания «Настоящее время» Ирина Ромалийская усомнилась в том, что Старостенко фермер. По ее данным, на его имя не зарегистрировано предприятий, а в СМИ молодой человек упоминается как участник драки в Херсонском горсовете и «наблюдатель» за маршем феминисток.