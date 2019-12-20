«Святой Николай принес плохой подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня он проиграл суд. Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к президенту», — написал Горковенко.

Члены Нацсовета по ТВ будут зарабатывать в пять раз больше, чем президент
Члены Нацсовета по ТВ будут зарабатывать в пять раз больше, чем президент
© CC0, Pixabay
Он отметил, что это первое судебное решение относительно отмены президентских указов.

Иск Горковенко к президенту об отмене его суд удовлетворил лишь частично, не восстановив его в должности и не отменив указ о назначении членом Нацсовета Юрия Зиневича.

Горковенко ожидает публикации результативной части решения суда, чтобы подать апелляцию.

 

 