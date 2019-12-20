Верховный суд признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Владимира Горковенко из Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сам Горковенко сообщил 19 декабря на своей станице в Facebook

«Святой Николай принес плохой подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня он проиграл суд. Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к президенту», — написал Горковенко.

Члены Нацсовета по ТВ будут зарабатывать в пять раз больше, чем президент © CC0, Pixabay

Иск Горковенко к президенту об отмене его суд удовлетворил лишь частично, не восстановив его в должности и не отменив указ о назначении членом Нацсовета Юрия Зиневича.

Горковенко ожидает публикации результативной части решения суда, чтобы подать апелляцию.