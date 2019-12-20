Портников описал, что начнется, если Зеленский объединится с Ахметовым против Коломойского
Портников описал, что начнется, если Зеленский объединится с Ахметовым против Коломойского
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Он отметил, что, по слухам, раньше в доме Ахметова жил первый глава ДНР Александр Захарченко, погибший в результате теракта в конце августа 2018 года. И теперь там работает много людей, сказал блогер, однако никого из них он не знает.

«Много въездов на территорию, все они контролируются, охраняются. С таким забором лезть туда и не хочется, и заглядывать туда не хочется», — сказал мужчина.

После прогулки вдоль забора ахметовской резиденции он пошел на окраину Донецка и посетил дом матери олигарха в поселке Северный. По его словам, там сейчас никто не живет. 