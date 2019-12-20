Кабинет министров Украины утром 20 декабря неожиданно собрался на внеочередное заседание, на котором исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook

Верховная Рада провалила голосование за закон о легализации игорного бизнеса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк известил в 9:11 (10:11 мск) депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Позднее Гончарук сообщил, что члены правительства исключили возможность распространения игорного бизнеса под видом лотерей.

«Игорного бизнеса под "видом лотерей" не будет… Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях», — написал он.

По его словам, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, «прикрываясь договорами-перепоручениями на распространение государственных мгновенных лотерей».

Премьер дал поручение Нацполиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе — организовать проверки их лицензий.

«[Глава МВД Украины Арсен] Аваков обещает после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорку по всей стране», — сообщил Гончаренко.

Накануне, 19 декабря, Верховная Рада не поддержала легализацию игорного бизнеса, и закон был отправлен на доработку.