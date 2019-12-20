«Начинается неожиданное заседание Кабмина», — известил в 9:11 (10:11 мск) депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Позднее Гончарук сообщил, что члены правительства исключили возможность распространения игорного бизнеса под видом лотерей.
«Игорного бизнеса под "видом лотерей" не будет… Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях», — написал он.
По его словам, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, «прикрываясь договорами-перепоручениями на распространение государственных мгновенных лотерей».
Премьер дал поручение Нацполиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе — организовать проверки их лицензий.
«[Глава МВД Украины Арсен] Аваков обещает после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорку по всей стране», — сообщил Гончаренко.
Накануне, 19 декабря, Верховная Рада не поддержала легализацию игорного бизнеса, и закон был отправлен на доработку.