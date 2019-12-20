Инцидент произошел в приемном покое больницы №11. Досрочно освобожденный гражданин пришел туда в 2 часа ночи, жалуясь на сильную боль в ноге. Он требовал у врача рентген и персональное инвалидное кресло. При обследовании выяснилось, что он здоров.
Оказалось, что весь вечер мужчина употреблял спиртные напитки. Идти на работу на следующий день он испугался — опасался, что его уволят, поэтому и отправился в больницу.
Медик раскусил задумку симулянта. Тогда пациент ударил врача лбом в бровь. Произошла потасовка.
По данному факту местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 125 УК Украины.