Досрочно освобожденный житель Кривого Рога в состоянии алкогольного опьянения ударил врача за то, что медик отказался выписать ему больничный лист. Об этом 19 декабря сообщает nashemisto.dp.ua

В Киеве врач сломал пациенту ребро во время массажа – СМИ © flickr.com, petemahy произошел в приемном покое больницы №11. Досрочно освобожденный гражданин пришел туда в 2 часа ночи, жалуясь на сильную боль в ноге. Он требовал у врача рентген и персональное инвалидное кресло. При обследовании выяснилось, что он здоров.

Оказалось, что весь вечер мужчина употреблял спиртные напитки. Идти на работу на следующий день он испугался — опасался, что его уволят, поэтому и отправился в больницу.

Медик раскусил задумку симулянта. Тогда пациент ударил врача лбом в бровь. Произошла потасовка.

По данному факту местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 125 УК Украины.