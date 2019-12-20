Гражданин Украины пытался вывезти из Литвы 17-летнего вьетнамского мигранта. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы (VSAT)

Охота на украинцев. Чехия и Польша в поисках мигрантов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк остановили для проверки на дороге Мариямполе — Сувалки. За рулем находился украинец, имеющий вид на жительство в Польше.

В машине также сидел пассажир — 17-летний гражданин Вьетнама. У юноши не было действующей шенгенской визы или любого другого документа, позволяющего ему находиться на территории страны.

Ранее подростка задержали в Литве и отправили в Центр приема беженцев, но он оттуда уехал. По мнению полицейских, мигранта пытались ввезти в одну из стран Западной Европы.

Украинец был задержан, ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до шести лет. Вьетнамца также поместили под стражу.