Автомобиль с польскими номерами остановили для проверки на дороге Мариямполе — Сувалки. За рулем находился украинец, имеющий вид на жительство в Польше.
В машине также сидел пассажир — 17-летний гражданин Вьетнама. У юноши не было действующей шенгенской визы или любого другого документа, позволяющего ему находиться на территории страны.
Ранее подростка задержали в Литве и отправили в Центр приема беженцев, но он оттуда уехал. По мнению полицейских, мигранта пытались ввезти в одну из стран Западной Европы.
Украинец был задержан, ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до шести лет. Вьетнамца также поместили под стражу.