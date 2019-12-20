Письма семье Тунберг мужчина отправлял в марте и апреле этого года. Кроме изнасилования, он угрожал девочке тем, что отдаст ее на растерзание своим питбулям и расстреляет из винтовки.
От Греты Тунберг он требовал, чтобы она публично отказалась от своих слов о том, что авиаперелеты вредят атмосфере.
Расправиться мужчина обещал и с матерью девочки, оперной певицей Маленой Эрнман.
Женщина прочла письма с угрозами и передала их в полицию.
На суде мужчина признал, что не собирался делать Тунберг ничего плохого, а лишь хотел заставить ее не так часто появляться в СМИ.
Суд приговорил обвиняемого к девяти месяцам лишения свободы условно, а также к 200 часам общественных работ.
Грета Тунберг, 16-летняя экоактивистка из Швеции, стала человеком года по версии журнала Time.