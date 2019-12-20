В Швеции на скамью подсудимых сел 40-летний мужчина, который угрожал изнасиловать экоактивистку Грету Тунберг и натравить на нее собак. Об этом 19 декабря сообщило издание Katrineholms-Kuriren

Письма семье Тунберг мужчина отправлял в марте и апреле этого года. Кроме изнасилования, он угрожал девочке тем, что отдаст ее на растерзание своим питбулям и расстреляет из винтовки.

От Греты Тунберг он требовал, чтобы она публично отказалась от своих слов о том, что авиаперелеты вредят атмосфере.

Расправиться мужчина обещал и с матерью девочки, оперной певицей Маленой Эрнман.

«Успокойся, Грета!» Трамп посоветовал Грете Тунберг сходить в кино © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На суде мужчина признал, что не собирался делать Тунберг ничего плохого, а лишь хотел заставить ее не так часто появляться в СМИ.

Суд приговорил обвиняемого к девяти месяцам лишения свободы условно, а также к 200 часам общественных работ.

Грета Тунберг, 16-летняя экоактивистка из Швеции, стала человеком года по версии журнала Time.