В Луганской Народной Республике (ЛНР) планируют восстановить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости

Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом - Пристайко © Twitter, Владимир Гройсман Леонида Пасечника, о конкретной дате говорить пока рано, потому что железнодорожные пути в Россию сильно пострадали во время боевых действий и требуют восстановления.

«Мало того, что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера. Поезд Луганск — Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет», — заявил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о возможности восстановления прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.