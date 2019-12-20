Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал несостыковки в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сравнив расследование с романами Агаты Кристи. Об этом он заявил в интервью изданию «Факты», опубликованном в четверг, 19 декабря

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк отметил, что следствие не знает мотива преступления и его заказчиков, а также не владеет информацией о том, действительно ли подозреваемые намеревались убить журналиста.

По его словам, одним из самых веских доказательств против фигурантов дела стали результаты анализа походки, проведенного британским экспертом Айвоном Бирчем. Походка, уточнил Геращенко, сравнима с отпечатком пальцев — ее не подделать.

На замечание о том, что дело никак не складывается в целую картину, Геращенко посоветовал журналисту почитать детективы.

«Почитайте романы Агаты Кристи, там и не такое бывает», — заявил он.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

А 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении нескольким фигурантам дела. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.