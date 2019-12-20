По его словам, украинские легкоатлеты вынуждены прервать подготовку к соревнованиям из-за уведомления Министерства культуры, молодежи и спорта о том, что уже запланированное финансирование с большой вероятностью не будет выплачено.
Сумма обязательств сейчас составляет 4,5 млн гривен. Для ФЛАУ она оказалась слишком велика, поэтому с 19 декабря федерация отменила все учебно-тренировочные сборы на Украине.
«Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет. Но, несмотря на это, прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена и планомерная работа возобновится», — заявил Гоцул.
Он также напомнил, что легкая атлетика — один из двух видов спорта, постоянно приносящих Украине медали на всех Олимпиадах без исключения.