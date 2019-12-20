Украинские легкоатлеты прекратили подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио из-за недостаточного финансирования. Об этом в видеообращении, на днях опубликованном на YouTube, заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул

Зеленская Олимпиада: страх и ненависть украинского спорта © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Сумма обязательств сейчас составляет 4,5 млн гривен. Для ФЛАУ она оказалась слишком велика, поэтому с 19 декабря федерация отменила все учебно-тренировочные сборы на Украине.

«Это очень болезненная и неприятная ситуация. Вины Федерации легкой атлетики Украины в этом нет. Но, несмотря на это, прошу прощения у спортсменов, тренеров и других специалистов. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена ​​и планомерная работа возобновится», — заявил Гоцул.

Он также напомнил, что легкая атлетика — один из двух видов спорта, постоянно приносящих Украине медали на всех Олимпиадах без исключения.