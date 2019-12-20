Чиновники одного из управлений Луганской областной госадминистрации похитили 10 млн гривен во время строительства моста в Станице Луганской. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Особый статус — Донбассу. Но на время © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк вошли в сговор с представителями ряда коммерческих структур, чтобы похитить 10 млн гривен, выделенных на ремонт моста.

Коммерческая структура с привлечением субподрядной организации, занимавшейся ремонтом моста, намеренно завысила стоимость работ, чтобы похитить деньги.

«Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, продолжается и осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба», — говорится в сообщении.

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» был разрушен в 2015 году. ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию, позже на месте возвели временную конструкцию, а затем полностью восстановили мост.