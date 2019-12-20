Крым может стать символичным местом подписания документов по перезагрузке договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил глава белорусской общины полуострова Роман Чегринец, передает 20 декабря РИА Новости

«Союзное государство» может состояться только в составе России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк сказал Чегринец.

При этом, по его мнению, краеугольным камнем перезагрузки союзного договора должно стать признание Белоруссией российского статуса Крыма.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты».