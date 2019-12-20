«Абсолютно уверен, что Крым в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства. Было бы символично подписать документы о перезагрузке союзного договора именно в Крыму», — сказал Чегринец.
При этом, по его мнению, краеугольным камнем перезагрузки союзного договора должно стать признание Белоруссией российского статуса Крыма.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты».