Бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут» Александра Маринченко, которого подозревают в расстреле и убийствах активистов на Майдане в 2014 году, отпустили из СИЗО. Об этом 19 декабря сообщил его адвокат Александр Горошинский, передает hromadske.ua

Суд смягчил меру пресечения экс-беркутовцу © CC0, Pixabay меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Таким образом, в местах лишения свободы остаются только трое бывших сотрудников спецподразделения, которые проходят по этому делу — Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

В конце августа Днепровский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Андрею Хандрикину, которого подозревали в избиении активистов Евромайдана. В ходе судебного разбирательства доказать вину Хандрикина не удалось.

За месяц до этого Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для экс-беркутовца Сергея Тамтуры — еще одного из фигурантов дела о расстреле активистов Евромайдана.