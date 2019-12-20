Суд принял решение изменить для Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Таким образом, в местах лишения свободы остаются только трое бывших сотрудников спецподразделения, которые проходят по этому делу — Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.
В конце августа Днепровский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Андрею Хандрикину, которого подозревали в избиении активистов Евромайдана. В ходе судебного разбирательства доказать вину Хандрикина не удалось.
За месяц до этого Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для экс-беркутовца Сергея Тамтуры — еще одного из фигурантов дела о расстреле активистов Евромайдана.