Суд смягчил меру пресечения экс-беркутовцу
Суд смягчил меру пресечения экс-беркутовцу
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Суд принял решение изменить для Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Таким образом, в местах лишения свободы остаются только трое бывших сотрудников спецподразделения, которые проходят по этому делу — Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

В конце августа Днепровский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Андрею Хандрикину, которого подозревали в избиении активистов Евромайдана. В ходе судебного разбирательства доказать вину Хандрикина не удалось.

За месяц до этого Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для экс-беркутовца Сергея Тамтуры — еще одного из фигурантов дела о расстреле активистов Евромайдана.