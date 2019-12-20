Известный своими русофобскими высказываниями украинский журналист Роман Цимбалюк во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря затеял спор про танки

Сенсации в рамках концепции. Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции и не только © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«У нас и у меня лично действительно нет проблем с работой в России. Но если бы наши танки стояли на Кубани, то вы тоже, может быть, немножко изменили бы к нам отношение», — заявил Цимбалюк.

Путин на провокацию не поддался, а уточнил, какой именно танк имеется в виду — Т-72 или Т-34.

«У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове», — с гордостью заявил украинец.

На что Путин ему напомнил, что и эта боевая машина была разработана еще в СССР.

Позже Цимбалюк на своей странице в Facebook написал, что танк Т-64 действительно советского производства, однако на Украине его модернизировали до уровня «Булат». Он также подчеркнул, что в России тоже используются по большей части модернизированные советские танки.

Т-64 — основной советский боевой танк. Был разработан в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. На вооружение советской армии был принят в 1966 году.