Новогодний прием для руководителей и депутатов в Якутии отменили, деньги направили на дополнительную поддержку одаренных детей. Об этом 19 декабря сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Instagram

«Из Украины в Россию»: Любительский спорт в России и на Украине ©

По его словам, сборной Якутии по хоккею с шайбой 2011 года рождения нужно выехать на турнир в Старый Оскол, где будут участвовать 14 команд из России, Белоруссии и Украины. В этом году сборная уже выиграла дальневосточный и всероссийский турниры.

«Также оплатим проезд команды школьников республики на престижную международную олимпиаду физико-математического лицея имени Жаутыкова в республике Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран», — отметил глава региона.