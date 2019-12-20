У Украины сегодня достаточно внешних и внутренних проблем, чтобы украинский фактор как-то вмешался в дела Союзного государства и мог играть на поле дезинтеграции. Об этом рассказал сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ о том, почему Путин говорит о невыполнении решений по Союзному государству © пресс-служба ГИ "Союз"

В то же время, отметил общественный деятель, нельзя сбрасывать со счетов фактор присутствия в украинском политическом поле праворадикальных сил, поскольку это вопрос безопасности Союзного государства.

Да, такое желание у определенных финансово-политических игроков на Украине есть, зачастую несвободных в принятии своих решений, но это не желание украинского народа, заключил собеседник издания.