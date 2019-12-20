«Белоруссия входит в тройку торговых партнеров Украины. И если Киев будет проводить агрессивную политику, то ничего хорошего это ему не принесет. Они, наоборот, будут искать возможности для развязки», — подчеркнул эксперт.
В то же время, отметил общественный деятель, нельзя сбрасывать со счетов фактор присутствия в украинском политическом поле праворадикальных сил, поскольку это вопрос безопасности Союзного государства.
Да, такое желание у определенных финансово-политических игроков на Украине есть, зачастую несвободных в принятии своих решений, но это не желание украинского народа, заключил собеседник издания.