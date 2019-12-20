Прежде чем убедить украинское общество в необходимости заморозить конфликт в Донбассе, необходимо убедить мировое сообщество в том, что этот вариант тоже возможен. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «ТВЦ»

Погребинский рассказал, что бы произошло, если бы Зеленский захотел выполнить «Минск» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Они должны отдавать себе отчет в том, что отказ от «Минска» влечет за собой не обязательно войну, а третий вариант — отказ от части территорий Украины. Таким образом часть ответственности будет лежать на европейских элитах, которые поддерживают эту ситуацию», — пояснил Погребинский.

Пока европейцы считают, что есть только два варианта решения конфликта, ситуация, при которой все сначала заявляют о безальтернативности «Минска», но по факту отказываются его выполнять, будет бесконечной, заключил политолог.