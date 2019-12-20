Европейские политики и СМИ пока говорят лишь о том, продолжил эксперт, что в случае невыполнения Минских соглашений в регионе точно начнется война, причем в невыполнении договоренностей они обвиняют именно Москву.
«Они должны отдавать себе отчет в том, что отказ от «Минска» влечет за собой не обязательно войну, а третий вариант — отказ от части территорий Украины. Таким образом часть ответственности будет лежать на европейских элитах, которые поддерживают эту ситуацию», — пояснил Погребинский.
Пока европейцы считают, что есть только два варианта решения конфликта, ситуация, при которой все сначала заявляют о безальтернативности «Минска», но по факту отказываются его выполнять, будет бесконечной, заключил политолог.