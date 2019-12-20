НАК «Нафтогаз Украины» с 2014 года блокирует все попытки российского «Газпрома» достигнуть компромисса по транзиту газа по инициативе Арсения Яценюка, занимавшего пост украинского премьера до апреля 2016 года. Об этом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 19 декабря

«Ключевая причина — политическая. Я не уверен, что дело в самом «Нафтогазе». Решение о прекращении нормальных отношений с «Газпромом» и обращению в арбитраж принимал не Коболев, как я полагаю, принимал не глава компании Андрей Коболев, а тогдашний премьер Арсений Яценюк», — сказал Марунич.

Сигнал для Трампа. Зачем Зеленский ударил по «Нафтогазу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Тот же Коболев говорил, что, мол, если мы проиграем, нужно будет коллективно закапываться в землю», — подчеркнул эксперт.

Он констатировал, что разрыв отношений с «Газпромом» был политическим решением на фоне произошедшего на Украине госпереворота.