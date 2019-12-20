«Ключевая причина — политическая. Я не уверен, что дело в самом «Нафтогазе». Решение о прекращении нормальных отношений с «Газпромом» и обращению в арбитраж принимал не Коболев, как я полагаю, принимал не глава компании Андрей Коболев, а тогдашний премьер Арсений Яценюк», — сказал Марунич.
Он отметил, что такие решения — просто не уровень Коболева, поскольку последствия конфликта с «Газпромом» могли быть весьма плачевными для всей Украины, а не только для «Нафтогаза», если бы он проиграл в Стокгольме или даже если бы решение было паритетным.
«Тот же Коболев говорил, что, мол, если мы проиграем, нужно будет коллективно закапываться в землю», — подчеркнул эксперт.
Он констатировал, что разрыв отношений с «Газпромом» был политическим решением на фоне произошедшего на Украине госпереворота.