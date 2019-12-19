Парламент Украины принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», предусматривающий приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщается на сайте Рады

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть «генерал», второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом.

Документ в первом чтении поддержали в четверг 267 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.