Документ вносит изменения в уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов НАТО.
В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил пропадет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть «генерал», второе исчезнет из перечня вовсе. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.
В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом.
Документ в первом чтении поддержали в четверг 267 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.