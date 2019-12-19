Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску бывшего главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 19 декабря

«Среди требований иска — признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины», — говорится в сообщении.

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«Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон», — также говорится в сообщении.

В производстве Окружного административного суда Киева находится также дело по иску Ноняка к Кабмину об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий в должности главы Укртрансбезопасности.