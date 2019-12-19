«Среди требований иска — признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента об инициировании вышеупомянутых вопросов.
«Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон», — также говорится в сообщении.
В производстве Окружного административного суда Киева находится также дело по иску Ноняка к Кабмину об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий в должности главы Укртрансбезопасности.