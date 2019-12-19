Цотне Гамсахурдия, сын первого президента Грузии, получил тяжелое ранение в Тбилиси, предположительно, ножом, сказал его сводный брат Константин Гамсахурдия. Об этом сообщает агентство Sputnik Грузия

Депутатов Грузии подвергли воздействию стимулятора для животных — эксперт Еврокомиссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Как мне сказали, он был один. Я пока не знаю деталей. Это был похожий на нож острый предмет, но что конкретно, я не знаю. Ранение довольно-таки тяжелое, в грудь. Давайте дождемся, что скажут врачи», — сказал брат пострадавшего.

Очевидцы утверждают, что до преступления они слышали ссору.

Уголовное дело возбуждено по статье «попытка умышленного убийства», что карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.