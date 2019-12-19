Инцидент произошел около дома Цотне на улице Гали, в центральном районе столицы Вера. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
«Как мне сказали, он был один. Я пока не знаю деталей. Это был похожий на нож острый предмет, но что конкретно, я не знаю. Ранение довольно-таки тяжелое, в грудь. Давайте дождемся, что скажут врачи», — сказал брат пострадавшего.
Очевидцы утверждают, что до преступления они слышали ссору.
Уголовное дело возбуждено по статье «попытка умышленного убийства», что карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.