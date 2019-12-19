Парламент Украины на заседании в четверг, 19 декабря, принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование. Об этом сообщается на сайте Рады

Ноу-хау от украинских депутатов: кнопкодавить можно даже ногой — видео © Facebook, Верховна Рада України | Перейти в фотобанк сайте.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

За неперсональное голосование предлагается наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тыс. гривен, или от $2040 до $3400). Предполагается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Госбюро расследований.

В законе также отмечается, что в случае обнаружения на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования, такой журналист имеет право подать заявление в аппарат Рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.