В 13.00 (14.00 мск) автотрассу заблокировали 30 человек на четырех тракторах, сообщает агентство. Пересечь границу было возможно только пешим порядком.
Как и накануне, Министерство госбезопасности Приднестровья рекомендовало желающим выехать на территорию Украины воспользоваться другим пунктом пропуска «Незавертайловка — Граденицы».
Через три часа движение автотранспорта было восстановлено.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.