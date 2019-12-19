Въезд в Приднестровье через пункт пропуска «Кучурган» со стороны Одессы в четверг вновь на несколько часов был заблокирован участниками пикета в знак протеста против земельной реформы и принятия закона о рынке земли на Украине. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья» в четверг, 19 декабря

«Эрозия власти». Якубин рассказал, к чему приведут протесты против земельной реформы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщает агентство. Пересечь границу было возможно только пешим порядком.

Как и накануне, Министерство госбезопасности Приднестровья рекомендовало желающим выехать на территорию Украины воспользоваться другим пунктом пропуска «Незавертайловка — Граденицы».

Через три часа движение автотранспорта было восстановлено.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.