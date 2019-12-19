Верховная Рада приняла закон о добыче янтаря, регулирующий процедуру получения спецразрешений на разработку месторождений. Решение в четверг, 19 декабря, поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Хроники янтаря. На Украине урегулируют добычу «солнечного камня» © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Разрешения на добычу янтаря будут выдаваться на срок до пяти лет. Размер участка, на котором оно будет действовать, не должен превышать 10 гектаров.

Кроме того, согласно закону, наказывать будут за незаконное хранение и распространение янтаря — от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от трех до шести лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Незаконная добыча янтаря процветает в таких украинских регионах, как Ровенская, Волынская и Житомирская области.