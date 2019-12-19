Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря» №2240 предусматривает введение штрафа за незаконную добычу янтаря в размере от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Разрешения на добычу янтаря будут выдаваться на срок до пяти лет. Размер участка, на котором оно будет действовать, не должен превышать 10 гектаров.
Кроме того, согласно закону, наказывать будут за незаконное хранение и распространение янтаря — от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок от трех до шести лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Незаконная добыча янтаря процветает в таких украинских регионах, как Ровенская, Волынская и Житомирская области.