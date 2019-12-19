Ранее Путин на своей большой пресс-конференции заявил, что Россия теоретически могла бы субсидировать цену на газ для Белоруссии, однако для этого нужно другое законодательство, в рамках Союзного государства.
«На мой взгляд, Владимир Владимирович просто обозначил процесс строительства — что давайте мы будем приходить к Союзному государству, которое не лишит нас суверенитета и укрепит его. Это будет союзный суверенитет, и мы лишь укрепим свою субъектность», — пояснил эксперт.
В частности, по его мнению, Союзное государство позволит Москве решить вопрос участия отстранённых российских спортсменов в олимпиадах, которые могут выступать под флагом этого государства, и по такому же принципу решить вопрос антироссийских санкций.
В то же время, добавил общественный деятель, хотя белорусская экономика по своему ресурсному потенциалу и объему намного меньше российской, граждане и руководство страны не хотят обесценить свои достижения в области промышленности.
И все же, добавил Лущ, и Россия, и Белоруссия вместе заинтересованы в улучшении качества жизни своих граждан, и по одиночке их не ждут какие-то радужные перспективы, несмотря на разность весовых категорий.