Говоря о возможном субсидировании цен на газ для Белоруссии, Президент РФ Владимир Путин пытается на конкретных примерах показать всю пользу Союзного государства. Об этом рассказал сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ о том, почему Путин говорит о невыполнении решений по Союзному государству © пресс-служба ГИ "Союз"

«На мой взгляд, Владимир Владимирович просто обозначил процесс строительства — что давайте мы будем приходить к Союзному государству, которое не лишит нас суверенитета и укрепит его. Это будет союзный суверенитет, и мы лишь укрепим свою субъектность», — пояснил эксперт.

В частности, по его мнению, Союзное государство позволит Москве решить вопрос участия отстранённых российских спортсменов в олимпиадах, которые могут выступать под флагом этого государства, и по такому же принципу решить вопрос антироссийских санкций.

В то же время, добавил общественный деятель, хотя белорусская экономика по своему ресурсному потенциалу и объему намного меньше российской, граждане и руководство страны не хотят обесценить свои достижения в области промышленности.

И все же, добавил Лущ, и Россия, и Белоруссия вместе заинтересованы в улучшении качества жизни своих граждан, и по одиночке их не ждут какие-то радужные перспективы, несмотря на разность весовых категорий.