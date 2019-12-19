Число погибших при стрельбе в приемной Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в центре Москвы выросло до трех, сообщил также источник.
По его словам, все они — сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Число раненых не уточняется.
Стрельба велась прицельно, предположительно из автомата либо из карабина «Сайга», также сообщает издание.
Во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план «Крепость». На место вызвана дежурная группа ЦСН (Центр специального назначения) и СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования).
СМИ сообщают, что нападавшие выбежали из здания и забаррикадировались в соседнем здании.
«Мужчина, предположительно устроивший стрельбу у приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы, нейтрализован, его личность устанавливается», — позднее сообщило издание.
Очевидцы делятся видео с места событий.